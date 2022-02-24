Россия продолжает военную операцию против Украины. Посол Украины в Анкаре заявил, что Киев просит Турцию закрыть пролив Босфор и Дарданеллы для России.

Соответствующая информация появилась в твиттере посольства Украины в Анкаре. В то же время Росморречфлот сообщает об остановке судоходства в Азовском море до особого распоряжения.

Обратите внимание Россия приостановила судоходство в Азовском море

"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия Дарданелл. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции", – говорится в сообщении посла Украины в Турции Василия Боднара.

Посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать наше государство в трудное время.

К слову, Украина ввела военное положение по всей территории государства из-за циничного нападения России в ночь с 23 на 24 февраля.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.