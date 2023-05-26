На самом деле Сергей Гайдай никакого официального отказа не получал. Об этом экс-председатель Луганской ОВА рассказал 24 Каналу.
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Ждет агреман
Президент Украины Владимир Зеленский в марте подписал указ об увольнение Сергея Гайдая с поста председателя Луганской ОВА. Позже появилась информация о намерении назначить его послом в Казахстане.
Однако 22 мая одно из украинских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Казахстан отказался выдавать агреман Гайдаю.
Экс-глава Луганской ОВА опроверг слухи об отказе в агремане. Гайдай еще не получил официальный ответ от властей Казахстана. В настоящее время документы о его назначении находятся в Казахстане.
Пока просто ждем агреман. Это официальная информация. Все остальное это сплетни и предположения,
– сказал Гайдай.
К тому же он отметил, хочет ли Казахстан видеть его послом станет известно после получения агремана.
Гайдай о слухах об отказе в назначении послом Казахстана: смотрите видео
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