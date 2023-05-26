Насправді Сергій Гайдай жодної офіційної відмови не отримував. Про це ексголова Луганської ОВА розповів 24 Каналу.

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Чекає агреман

Президент України Володимир Зеленський у березні підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Луганської ОВА. Згодом з'явилася інформація про намір призначити його послом у Казахстані.

Однак 22 травня одне з українських ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Казахстан відмовився видавати агреман Гайдаю.

Зауважте! Агреман – попередня згода держави на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої країни.

Ексголова Луганської ОВА спростував чутки про відмову в агремані. Гайдай ще не отримав офіційної відповіді від влади Казахстану. Зараз документи про його призначення перебувають у Казахстані.

Поки що просто чекаємо на агреман. Це офіційна інформація. Все решта це плітки та припущення,

– сказав Гайдай.

До того ж він зазначив, чи хоче Казахстан бачити його послом стане відомо після отримання агреману.

Гайдай про чутки щодо відмови у призначенні послом Казахстану: дивіться відео

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