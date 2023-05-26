Насправді Сергій Гайдай жодної офіційної відмови не отримував. Про це ексголова Луганської ОВА розповів 24 Каналу.
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Чекає агреман
Президент України Володимир Зеленський у березні підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Луганської ОВА. Згодом з'явилася інформація про намір призначити його послом у Казахстані.
Однак 22 травня одне з українських ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Казахстан відмовився видавати агреман Гайдаю.
Ексголова Луганської ОВА спростував чутки про відмову в агремані. Гайдай ще не отримав офіційної відповіді від влади Казахстану. Зараз документи про його призначення перебувають у Казахстані.
Поки що просто чекаємо на агреман. Це офіційна інформація. Все решта це плітки та припущення,
– сказав Гайдай.
До того ж він зазначив, чи хоче Казахстан бачити його послом стане відомо після отримання агреману.
Гайдай про чутки щодо відмови у призначенні послом Казахстану: дивіться відео
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