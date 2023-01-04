Посол Украины подверг критике нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым

4 января 2023, 12:28
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Источник:

The Times of Israel

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подверг критике нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна. Все из-за его разговора главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В частности, дипломат подчеркнул, что Министерство иностранных дел Израиля с самого начала полномасштабного вторжения не вело переговоров с Россией.

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Позиция украинского дипломата

Евгений Корнийчук намекнул, что Украина недовольна подобными действиями нового главы МИД. Также он добавил, что позиция Израиля по поводу войны в Украине "непонятна".

К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит,
– сказал Корнийчук.

По его словам, состоявшийся 3 января разговор Коэна с Лавровым может свидетельствовать об изменении политики Израиля. Израильский политик анонимно заверил журналистов, что нет никаких изменений.

Что известно о позиции нового главы МИД Израиля

  • Недавно новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что в подходе Тель-Авива к российско-украинской войне произойдут некоторые изменения. Об этом он сказал во время своего первого выступления.
  • По словам министра, в вопросе российско-украинской войны Израиль "точно будет делать одно - будет меньше говорить публично".
  • Во время вступительного выступления Коэн отказался комментировать запрос Киева на оборонное вооружение от Израиля, однако отметил, что гуманитарная помощь Украине будет продолжена.
  • Также он сообщил, что 3 января будет телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. О будущих звонках с украинскими чиновниками Коэн не упомянул.

Автор: Дарина Жданович