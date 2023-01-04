Посол Украины подверг критике нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым
Источник:The Times of Israel
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подверг критике нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна. Все из-за его разговора главой российского МИД Сергеем Лавровым.
В частности, дипломат подчеркнул, что Министерство иностранных дел Израиля с самого начала полномасштабного вторжения не вело переговоров с Россией.
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Позиция украинского дипломата
Евгений Корнийчук намекнул, что Украина недовольна подобными действиями нового главы МИД. Также он добавил, что позиция Израиля по поводу войны в Украине "непонятна".
К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит,
– сказал Корнийчук.
По его словам, состоявшийся 3 января разговор Коэна с Лавровым может свидетельствовать об изменении политики Израиля. Израильский политик анонимно заверил журналистов, что нет никаких изменений.
Что известно о позиции нового главы МИД Израиля
- Недавно новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что в подходе Тель-Авива к российско-украинской войне произойдут некоторые изменения. Об этом он сказал во время своего первого выступления.
- По словам министра, в вопросе российско-украинской войны Израиль "точно будет делать одно - будет меньше говорить публично".
- Во время вступительного выступления Коэн отказался комментировать запрос Киева на оборонное вооружение от Израиля, однако отметил, что гуманитарная помощь Украине будет продолжена.
- Также он сообщил, что 3 января будет телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. О будущих звонках с украинскими чиновниками Коэн не упомянул.