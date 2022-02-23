Посол заявил Германии, что она еще несколько лет назад могла предотвратить агрессию России

Украина благодарна Германии за решение остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2", но этого недостаточно, чтобы остановить агрессию России. Хотя еще несколько лет назад Берлин мог это сделать.

Соответствующее заявление о действиях Берлина в эфире сделал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он подчеркнул, что через газопровод можно было влиять на Москву.

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Германии ранее могла предотвратить агрессию России

Если бы "Северный поток-2" приостановили хотя бы несколько месяцев назад, или лучше – год или два назад, то я думаю, мы бы и не видели вообще этой угрожающей ситуации у нас на границах,

– отметил Мельник.

Он пояснил, что позиция Украины относительно действий Берлина четкая: "страна благодарит за то, что "Северный поток-2" по крайней мере теперь вынесли за скобки". Однако добавил, что этого уже мало.

Посол обратил внимание, что санкции, которые ввел Евросоюз и США, является хорошим первым шагом, однако этого вряд ли будет достаточно, чтобы кардинально изменить курс Владимира Путина.

Остановка процесса сертификации газопровода: что известно

На фоне признания Москвой боевиков на Донбассе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" нельзя продолжать. Министерство экономики страны уже получило соответствующее указание. А глава ведомства Роберт Хабек поручил отозвать предыдущий позитивный сертификат, который был решающим для сертификации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба такое решение назвал "мощным шагом".

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