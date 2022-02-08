Посольство США в Киеве активно обсуждает возможность переезда на Запад Украины, – СМИ
8 февраля 2022 , 12:03Читати новину українською
Источник:BuzzFeed
Посольство США в Киеве рассматривает возможность переехать на Запад Украины. Окончательное решение пока приняли.
По данным СМИ, переезд посольства из Киева на Запад активно обсуждается. В то же время представитель Госдепартамента сказал, что пока им нечего сообщить.
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Посольство США в Киеве подчеркнуло, что остается открытым для предоставления большинства консульских услуг.
Как мы продолжаем советовать, гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас с использованием коммерческого или другого частного транспорта,
– говорится в сообщении.
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