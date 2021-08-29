Посольство США рекомендовало американцам срочно покинуть аэропорт Кабула

Американское посольство в Афганистане вновь предупредило о выcокой угрозе в аэропорту Хамида Карзая. Американцам рекомендовали немедленно покинуть район аэропорта. Особенно это касается тех, кто ждет эвакуации возле ворот.

Информацию об угрозе дипломаты назвали "заслуживающей доверия".

Ранее США эвакуировали из Афганистана 34 детей, оставшихся без родителей

Дипломаты призвали не ездить в аэропорт

Наибольшая опасность подстерегает возле южных ворот аэропорта, ворот возле нового министерства внутренних дел и вблизи станции заправки Панджшер. В аэропорт пока лучше не ездить.

Байден предупредил об угрозе нападения в ближайшее время

Отметим, что ранее президент Джо Байден уже сообщил, что, возможно, теракт в Кабуле повторится в течение 24 – 36 часов. Такую информацию главе Белого дома передали военные командиры в Афганистане. Несмотря на это, США продолжают эвакуацию мирных жителей.

Главное о теракте в Кабуле

26 августа в столице Афганистана прогремели 2 мощных взрыва.

Первый – вблизи аэропорта в толпе подорвался террорист-смертник.

Второй раздался недалеко от отеля.

Теракт унес жизни более 170 человек, из них 13 – военные США.

Ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство".

Смотрите видео взрывов в Кабуле: