Посоветовал НАТО "собирать манатки": представитель России шокировал заявлением в Женеве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметился очередным заявлением. Представитель Москвы перед переговорами в Женеве посоветовал Североатлантическому альянсу "собирать манатки". Якобы НАТО следует возвращаться к стандартам 1997 года.

Об этом Рябков заявил в интервью российским СМИ. Заместитель Лаврова уверен, что никаких уступок НАТО от России не может требовать.

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Рябков убеждает, что оттеснить Россию не удастся

Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО в течение всех последних десятилетий стремится, как говорится, оттеснить нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, больше не удастся,

– самоуверенно заявил Рябков.

После этого представитель России на переговорах посоветовал "НАТО собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Рябков хочет услышать от Альянса заверения в нерасширении организации. Единственный положительный результат переговоров, на который рассчитывает государство-агрессор – это подтверждение готовности работать по российским предложениям.

Рябков утверждает, что договоренности между Россией и НАТО должны быть юридически закреплены. Что касается проблем, которые вызовет такая ратификация внутри самого Альянса, то это, конечно, Москвы не касается.

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Что известно о переговорах между НАТО и Россией в Женеве:

10 января пройдет встреча глав России и США, на которой они обсудят "гарантии безопасности".

Переговоры состоятся в Женеве, Швейцария.

Главной темой встречи станут требования России по так называемым "договорам о безопасности", которые представили на рассмотрение Альянса и США.

Главным условием документа является нерасширение НАТО на восток – за счет Украины и Грузии.

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