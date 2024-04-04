Об этом 24 Каналу сказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, подчеркнув, что пока у нас не будет поступлений от США дальнобойных ракет, F-16 и т. д., россияне будут пытаться максимально пройти вперед на Донбассе. И как раз Краматорско-Славянский и Угледарский являются такими направлениями, где россияне будут действовать и уже действуют.

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Россияне настолько хотят достичь новых целей, что их не останавливают даже огромные потери, которые они понесли на Авдеевском направлении.

Продолжают набирать "мясо" за миллион рублей

Оккупанты продолжают по инерции бросать все новые ресурсы, в частности резервы. Складывается впечатление, что они пытаются без паузы проводить параллельно массовый набор на контракт и бросать "свежее мясо", возможно, даже без техники, потому что с техникой у них есть большие проблемы, особенно если мы говорим о создании новых дивизий.

Шойгу объявил создание новых соединений. Для них не просто нужны люди, но и штатная техника. А с этим у них проблемы. Поэтому, возможно, они будут продолжать эту инерцию наступления зимней кампании, вбрасывая просто уже в имеющиеся соединенные части "новое мясо", которое они набирают на контракт,

– сказал заместитель директора Центра исследования армии.

Недавно появилась информация, что в некоторых регионах России было объявлено о единовременной выплате в один миллион рублей при присоединении к контракту. В пересчете это примерно 10 тысяч евро. Очевидно, что в депрессивных районах и регионах России 10 тысяч евро – это фантастические деньги.

"В принципе, можно себе представить, что россиянам, Кремлю удастся набрать себе те же самые 100 тысяч в течение нескольких месяцев для того, чтобы бросить на фронт и не остановиться сейчас в своих наступательных операциях, пока украинская армия не получила помощь из США и не набрала своего максимума или оптимума от европейских стран", – сообщил Самусь.

"Обещают" не значит "выплатят"

Найти амуницию, то есть автомат Калашникова, а также необходимую одежду для новых контрактников не будет проблемой. А вот с точки зрения техники россияне могут продолжать инерционно "мясные" атаки, которые не потребуют большого количества техники, если не говорить о создании новых соединений.

Если же создавать несколько новых дивизий, включая личный состав и его комплектацию танками, бронетехникой, зенитно-ракетными комплексами, артиллерией и т. д., это все займет несколько месяцев, то есть до конца года.

Когда мы говорим об инерции и просто вбросе новых резервов живой силы, то, в принципе, зачем кого-то учить. Подписал, пообещали миллион. Я подчеркиваю, что тут не обязательно выплачивать миллион. Миллион он может получить где-то через полгода, а может, никогда не получит, потому что вряд ли он проживет больше нескольких недель,

– сообщил Михаил Самусь.

Россияне могут забрасывать людей на несколько недель в тренировочные центры, а потом сразу отправить на передний край в штурм на левобережье Херсонской области или на штурм на Часов Яр. Там они погибнут очень быстро. И дальше бросаем новое "мясо". То есть такими волнами набора на контракт можно перебить эту потребность в 300 тысяч.

Обратите внимание! До 1 июня 2024 года в России будут пытаться собрать 300 тысяч новых бойцов. Это могут делать под давлением, угрожая тюрьмой за якобы уклонение от службы. Оккупанты хотят воспользоваться тем, что Украина получает ограниченные поставки оружия, а помощи от США пока нет.

Подъемная сумма

Если говорить о суммах, 10 тысяч евро – это один подписант в войско. 100 тысяч войск – это всего-навсего один миллиард евро. Для России миллиард евро – это подъемная сумма. 300 тысяч – это три миллиарда евро. Это суммы, о которых в России можно говорить очень реально.

Кремлю сейчас нужны эти "мясные штурмы", чтобы прорвать фронт, потому что в 2025 году ситуация может кардинально измениться, и они это понимают. Никто не может прогнозировать, что будет происходить после прихода Трампа. Ни Китай, ни Россия, ни Европа, никто. Поэтому Кремль решил взять что можно сейчас, пока у них появилась возможность из-за ситуации в США. И это на самом деле проблема для Украины,

– подытожил Самусь.

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