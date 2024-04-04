Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, підкресливши, що поки в нас не буде надходжень від США – далекобійних ракет, F-16 тощо, росіяни будуть намагатися максимально пройти вперед на Донбасі. І якраз Краматорсько-Слов’янський і Вугледарський є такими напрямками, де росіяни будуть діяти і вже діють.

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Росіяни настільки хочуть досягти нових цілей, що їх не зупиняють навіть величезні втрати, яких вони зазнали на Авдіївському напрямку.

Продовжують набирати "м’ясо" за мільйон рублів

Окупанти продовжують за інерцією кидати все нові ресурси, зокрема резерви. Складається враження, що вони намагаються без паузи проводити паралельно масовий набір на контракт і кидати "свіже м’ясо", можливо, навіть без техніки, тому що з технікою в них є великі проблеми, особливо якщо ми говоримо про створення нових дивізій.

Шойгу оголосив створення нових з’єднань. Для них не просто треба люди, а й штатна техніка. А з цим у них проблеми. Тому, можливо, вони будуть продовжувати цю інерцію наступу зимової кампанії, вкидаючи просто вже в наявні з’єднані частини "нове м’ясо", яке вони набирають на контракт,

– сказав заступник директора Центру дослідження армії.

Нещодавно з'явилася інформація, що в деяких регіонах Росії було оголошено про одноразову виплату в один мільйон рублів під час приєднання до контракту. У перерахунку це приблизно 10 тисяч євро. Очевидно, що в депресивних районах та регіонах Росії 10 тисяч євро – це фантастичні гроші.

"У принципі, можна собі уявити, що росіянам, Кремлю вдасться набрати собі тих же самих 100 тисяч протягом кількох місяців для того, щоб кинути на фронт і не зупинитися зараз у своїх наступальних операціях, поки українська армія не отримала допомогу з США і не набрала свого максимуму чи оптимуму від європейських країн", – повідомив Самусь.

"Обіцяють" не значить "виплатять"

Знайти амуніцію, тобто автомат Калашнікова, а також необхідний одяг для нових контрактників не буде проблемою. А от з погляду на техніку росіяни можуть продовжувати інерційно "м’ясні" атаки, які не потребуватимуть великої кількості техніки, якщо не говорити про створення нових з’єднань.

Якщо ж створювати кілька нових дивізій, включно з особовим складом і його комплектацією танками, бронетехнікою, зенітно-ракетними комплексами, артилерією тощо, це все займе кілька місяців, тобто аж до кінця року.

Коли ми говоримо про інерцію і просто вкидання нових резервів живої сили, то, в принципі, навіщо когось вчити. Підписав, пообіцяли мільйон. Я підкреслюю, що тут не обов’язково виплачувати мільйон. Мільйон він може отримати десь через пів року, а може, ніколи не отримає, тому що навряд чи він проживе більше кількох тижнів,

– повідомив Михайло Самусь.

Росіяни можуть закидати людей на кілька тижнів у тренувальні центри, а потім відразу відправити на передній край у штурм на лівобережжя Херсонської області або на штурм на Часів Яр. Там вони загинуть дуже швидко. І далі кидаємо нове "м’ясо". Тобто такими хвилями набору на контракт можна перебити цю потребу в 300 тисяч.

Зверніть увагу! До 1 червня 2024 року у Росії будуть намагатися зібрати 300 тисяч нових бійців. Це можуть робити під тиском, погрожуючи тюрмою за нібито ухилення від служби. Окупанти хочуть скористатися тим, що Україна отримує обмежене постачання зброї, а допомоги від США поки немає.

Підйомна сума

Якщо говорити про суми, 10 тисяч євро – це один підписант у військо. 100 тисяч військ – це всього-на-всього один мільярд євро. Для Росії мільярд євро – це підйомна сума. 300 тисяч – це три мільярди євро. Це суми, про які в Росії можна говорити дуже реально.

Кремлю зараз потрібні оці "м’ясні штурми", щоб прорвати фронт, тому що у 2025 році ситуація може кардинально змінитися, і вони це розуміють. Ніхто не може прогнозувати, що відбуватиметься після приходу Трампа. Ні Китай, ні Росія, ні Європа, ніхто. Тому Кремль вирішив взяти що можна зараз, поки в них з’явилася можливість через ситуацію у США. І це насправді проблема для України,

– підсумував Самусь.

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