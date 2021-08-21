Поставили памятник: активистов возмутил пафос поздравлений главы полиции Киевщины
Источник:фейсбук Романа Синицына
Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов 20 августа праздновал свой день рождения. Тогда же открыли памятник "капитану полиции", который очень напоминает именинника.
Празднование на широкую ногу
Во время репетиции военного парада в центре Киева Небытова поздравлял парадный расчет. Полицейские кричали "Небытову слава! Слава! Слава!" и стучали в барабаны.
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Кроме того, возле отделения полиции на улице Владимирской открыли памятник, лицо которого очень напоминает Небытова. Вес скульптуры 180 килограммов. Она вынослива при температуре +1200 градусов.
Еще все страницы отделов полиции Киевщины заставили репостить об этом памятнике начальнику, на который сами же и скидывались,
– заявил активист Роман Синицын.
В то же время на странице в фейсбуке полиции Киевщины уверяют, что памятник поставили в честь всех действующих полицейских. "Бронзовый капитан – воплощение образа правоохранителей, которые ежедневно 24/7 преданно служат украинскому народу".
На Владимирской поставили памятник капитану полиции / Фото Андрея Небытова
Смотрите видео поздравления Небытова на Майдане:
Полный текст публикации Романа Синицына в фейсбуке:
Я в принципе многое видел и слышал в этой жизни, но это не лезет на голову совсем. "Более 180 килограммов устойчивости, +1200°C выдержки и воплощение образа многих тысяч офицеров".
Вчера открыли памятник "капитану полиции" у ГУНП на Владимирской, 15. Вчера был день Нацпола? Нет, он 4 июля празднуется. Еще 20 декабря менты пьют, потому что "День милиции", можно понять...
Но никакой памятной даты вчера не было. Ну кроме дня рождения руководителя гунп некоего гражданина Небытова. И вот этот открыл себе памятник... Очень похож, кстати.
Еще его вчера поздрвляла парадная "коробка" полиции на Майдане, видео ниже у меня в ленте. Еще все страницы отделов полиции Киевщины заставили репостить об этом памятнике начальнику, на который сами же и скидывались.
У меня приват завален сообщениями знакомых копов, которые сами прозрели с этого. Денис Монастырский, если эту идиотскую "чинопочитательскую" совковую систему наконец не реформировать – будет плохо всем.