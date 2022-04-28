Поставка немецких Gepard для ВСУ нанесет России удар ниже пояса, которого там не ожидали

Вы знаете, что я не в восторге от того, что Украине будут переданы немецкие самоходные зенитные установки Gepard, поскольку считаю, что Берлин мог бы поделится более современными комплексами противовоздушной обороны, нежели тем, что списал сам десять лет назад.

Бразильская ловушка для Кремля

Но все же, в этой истории есть один важный геополитический уровень. Дело в том, что снабжение боеприпасами для Gepard нам обеспечит также Бразилия.

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Показательно, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Бразилия довольно долго сохраняла формальный нейтралитет, хотя контакты по вопросам военно-технического сотрудничества между Украиной и Бразилией были более тесными, чем с любой другой страной в Южной Америке.

Вероятно, и не определенно, а вполне точно, что присутствие серьезного российского лобби в этой стране вносило коррективы все это время. Что ж, лед тронулся? И не только.

Фантастика может стать реальностью: доказано Украиной

Ведь Бразилия это еще и страна, которая входит в такую мертвую организацию, как BRICS, которой, несмотря на плохо пахнущий трупик, любит кичиться Россия. То есть посмотрите, какая вырисовывается красивая и насыщенная картина маслом.

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Член организации, на которую рефлексируют в России, поставляет боеприпасы стране, против которой Россия воюет. Разве это не замечательно? На самом деле – еще нет.

Лично я считаю, что это будет прекрасно, когда Китай начнет передавать Украине, например, ЗРК С-300. Скажете – это фантастика? Да, полностью с вами согласен. Но разве год назад М777, разносящий на куски российскую батальонно-тактическую группу под Изюмом, не был фантастикой? Наша жизнь крайне, крайне непредсказуема.

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