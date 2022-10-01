Может ли Украина рассчитывать на ракеты на 150 – 300 километров: ответ специалиста

Партнеры поддерживают Украину оружием в войне. Известно, что только США предоставили нам 750 тысяч крупнокалиберных снарядов. Однако мы до сих пор не получили дальнобойные ракеты на 150 и 300 километров, чтобы поражать оккупантов глубоко в тылу. Может ли Украина получить эти ракеты в ближайшее время – читайте в статье.

Собственное мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что дальнобойные ракеты – не табу для Украины, ведь мы получили "зеленый свет" для нанесения ударов по всей оккупированной территории, в том числе по военным объектам в аннексированном Крыму.

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Эксперт отметил, что Украине необходимы ракеты как минимум на 150 километров поражения, хотя на 300 будет еще лучше.

Это расширяет границы. Кстати, на Востоке мы так же могли бы срывать логистику и доставать до войск противника. Поэтому, думаю, это вопрос времени, хотя нам хочется побыстрее, потому что это усилит наши огневые возможности,

– сказал Мусиенко.

По его словам, в условиях развития контрнаступательных действий на Юге для Украины ключевое – это иметь возможность интенсивно наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму.

"Ведь именно оттуда идет около 80% обеспечения всей российской группировки на оккупированной части Юга. Вся основная "подкормка" идет из оккупированного Крыма", – ответил он.

Эксперт отметил, что поэтому Украина должна иметь возможности.

Мусиенко предположил, получит ли Украина дальнобойные ракеты: видео



Он подчеркнул, что в вопросе поставки оружия можно заметить определенную хронологию:

сначала у нас появились HIMARS,

затем через некоторое время появились ракеты HARM, поражающие радары противника и т.д.

То есть постепенно этот процесс идет. Я думаю, что и до дальнобойных ракет дойдет, потому что мы должны остановить "подкормку" российской группировки и уничтожить военные объекты в Крыму. Как только мы это сделаем – вопрос обеспечения и логистики российской группировки на Юге будет решен,

– заявил Мусиенко.

К слову, в новом пакете военной помощи от США почти на 3 миллиарда долларов есть "закрытые статьи". Российский публицист Андрей Пионтковский предположил, что ими могут быть предусмотрены поставки Украине ракет с дальностью поражения до 300 километров.

Он ранее заметил, что США постепенно наращивают уровень военной помощи Украине. По всей вероятности, в ближайшем будущем ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS.