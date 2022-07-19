"Войны с россией не на жизнь, а на смерть": Венгрия сменила позицию о транзите оружия в Украину

Венгрия выступала против транзита оружия в Украину через свою территорию. Однако официальный Будапешт пересмотрел свою политику и решил теперь не мешать этому.

Об этом заявил заместитель главы МИД Венгрии Леванте Мадяр во время визита во Львов и встречи с мэром Андреем Садовым. Дипломат заявил, что Будапешт готов пропускать через свою территорию всю помощь, которую партнеры оказывают Украине, в том числе и военную.

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Венгрия не будет поставлять свое оружие

Мадяр подчеркнул, что у Венгрии остается принципиальная позиция по предоставлению своего оружия Украине. Дипломат заявил, что Будапешт этого делать не будет. В то же время венгерская сторона обещает не препятствовать транзиту вооружения из третьих стран в Украину. Дипломат отметил, что и Венгрии приходилось трижды воевать с россией и эти войны были кровавыми.

Мы поражены происходящими здесь событиями, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией,

– заявил Мадяр.

Во время визита во Львов венгерская делегация во главе с заместителем главы МИД также заявила о готовности помогать Украине и в других сферах. К примеру, Венгрия готова принимать украинских детей в своих санаториях и лагерях, и лечить раненых военных и гражданских. Также делегация Будапешта заявила о готовности предоставить 1 000 стипендий для украинцев, обучающихся в венгерских вузах.

Накануне Будапешт говорил обратное

В начале июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью заявил, что Венгрия против транзита оружия через свою территорию из-за того, что это якобы может привести к обстрелам россиянами Закарпатья, где проживает около 150 тысяч венгров.

Также дипломат заявил, что Будапешт хочет избежать вовлечения в войну каким-либо образом, поэтому не поставляет Украине оружие и не разрешает транзит из других стран.

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