Украина собственными силами поставляет на фронт 96% дронов, – Умеров
Украина самостоятельно покупает или производит дроны для боев. В этом году на направление БпЛА планируют направить еще 44 миллиарда гривен, в частности на закупку FPV-дронов и беспилотников на оптоволокне.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2025", передает 24 Канал.
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Рекорды Украины в поставках дронов
На форуме, посвященном третьей годовщине войны в Украине, 23 февраля министр обороны сказал, что Украина уже стала крупнейшим производителем боевых дронов в мире. Подавляющее большинство БпЛА, которые используют украинские военные, наша страна имеет благодаря собственным силам.
Умеров отметил, что наша страна покупает или производит 96% дронов.
Как в октябре прошлого года сообщал Владимир Зеленский, на фронт отправили миллион дронов, закупленных за государственные средства.
Необходимая для фронта техника
Военные с помощью дронов могут эффективнее бороться с российским агрессором. Используя БпЛА они могут частично компенсировать преимущество российских сил в артиллерии. Дроны также помогают избегать прямых боев, останавливая продвижение оккупантов, и бить по уязвимым целям на территории России.