"Дело возбуждено искусственно": компания-поставщик опровергает версию СБУ о гранатометах 80-х годов

Частная оборонная компания "Украинская бронетехника" опровергла выводы Службы безопасности о том, что гранатометы, поставленные для нужд Сил обороны, были произведены в 1980-х годах.

Соответствующее заявление появилось на странице компании 11 июля.

Что говорят в "Украинской бронетехнике" о гранатометах?

В компании сообщили, что с начала полномасштабного вторжения передали украинским военным около 100 тысяч одноразовых гранатометов. Из этого количества примерно 30 тысяч составляли РПГ-75М, изготовленные чешским предприятием Zeveta.

Там подчеркнули, что за все время поставок не получали претензий относительно качества этой продукции, а аналогичные гранатометы ранее поступали в Украину и в рамках международной военной помощи.

Обратите внимание! Основанием для следственных действий со стороны СБУ стали утверждения о том, что отдельная партия гранатометов якобы была изготовлена еще в 1980-х годах. Там отмечали, что маркировка на вооружении была заклеена новыми этикетками.

В "Украинской бронетехнике" пояснили, что сначала предложили Агентству оборонных закупок продукцию трех разных производителей. После рассмотрения предложений АОЗ выбрала именно гранатометы РПГ-75М, заявленные как продукция 2024 года выпуска, и заключила соответствующий договор.

В компании также заявили, что во время передачи первой партии в мае представители СБУ якобы пытались убедить Командование сил логистики ВСУ и Агентство оборонных закупок не принимать поставку. Позже, по их словам, сотрудники спецслужбы вскрыли опломбированные транспортные ящики без участия представителей поставщика. Именно после этого, как утверждают в СБУ, были обнаружены гранатометы старого образца.

Мы считаем, что дело возбуждено искусственно. Как и показательное нападение на топ-менеджера нашего предприятия, эти действия являются запугиванием и давлением на наше предприятие. Учитывая критическую ситуацию на определенных участках фронта, призываем руководство СБУ и ОГПУ к объективности,

– заявили в компании.

Со своей стороны, чешский производитель Zeveta подтвердил, что гранатометы были изготовлены после 2024 года. На предприятии пояснили, что при производстве использовались отдельные комплектующие, выпущенные ранее, однако все пиротехнические элементы являются новыми.

Стоит также уточнить, что компания "Украинская бронетехника" заявляла об избиении заместителя директора во время обысков СБУ. При этом в спецслужбе опровергли применение физической силы и заявили, что все следственные действия проводились в соответствии с требованиями законодательства и были зафиксированы в протоколах и на видео.