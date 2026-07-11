Відповідна заява з'явилася на сторінці компанії 11 липня.

Що кажуть в "Українській бронетехніці" щодо гранатометів?

У компанії повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення передали українським військовим близько 100 тисяч одноразових гранатометів. Із цієї кількості приблизно 30 тисяч становили РПГ-75М, виготовлені чеським підприємством Zeveta.

Там наголосили, що за весь час постачання не отримували претензій щодо якості цієї продукції, аналогічні гранатомети ж раніше надходили до України і в межах міжнародної військової допомоги.

Зауважте! Підставою для слідчих дій з боку СБУ стали твердження про те, що окрема партія гранатометів нібито була виготовлена ще у 1980-х роках. Там зазначали, що маркування на озброєнні було заклеєне новими етикетками.

В "Українській бронетехніці" пояснили, що спершу запропонували Агенції оборонних закупівель продукцію 3 різних виробників. Після розгляду пропозицій АОЗ обрала саме гранатомети РПГ-75М, заявлені як продукція 2024 року випуску, та уклала відповідний договір.

У компанії також заявили, що під час передачі першої партії у травні представники СБУ нібито намагалися переконати Командування Сил логістики ЗСУ та Агенцію оборонних закупівель не приймати поставку. Пізніше, за їхніми словами, співробітники спецслужби відкрили опломбовані транспортні ящики без участі представників постачальника. Саме після цього, як стверджують у СБУ, були виявлені гранатомети старого виробництва.

Ми вважаємо, що справа відкрита штучно. Як і показовий напад на топ-менеджера нашого підприємства, ці дії є залякуванням та тиском на наше підприємство. Враховуючи критичну ситуацію на певних ділянках фронту, закликаємо керівництво СБУ та ОГПУ до об'єктивності,

– висловилися в компанії.

Зі свого боку, чеський виробник Zeveta підтвердив, що гранатомети були виготовлені після 2024 року. На підприємстві пояснили, що під час виробництва використовували окремі комплектуючі, випущені раніше, однак усі піротехнічні елементи є новими.

Варто уточнити також, що компанія "Українська бронетехніка" заявляла про побиття заступника директора під час обшуків СБУ. При цьому, у спецслужбі заперечили застосування фізичної сили і заявили, що всі слідчі дії відбувалися відповідно до вимог законодавства та були зафіксовані у протоколах і на відео.