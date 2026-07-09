Подробиці контракту Агенції оборонних закупівель з приватною компанією та деталі слідства розкрили в СБУ.

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Що відомо про закупівлю зброї неналежної якості?

Угода передбачала постачання 6 тисяч протитанкових гранатометів РПГ-75М на суму 637 мільйонів доларів.

Постачальник мав передати нове озброєння, виготовлене у 2024 – 2026 роках, про що й зазначалося в документах.

Важливо! Як повідомили в СБУ, Командування сил логістики ЗСУ попереджало державного закупівельника про те, що цей тип зброї малоефективний та пропонувало розглянути інші варіанти. Втім, угоду все ж уклали.

Постачальник отримав аванс у розмірі 318,5 мільйона гривень. Перша партія гранатометів – 3024 одиниці – надійшла до арсеналу однієї з військових частин у травні 2026 року. Зважаючи на попередні дані про неналежний стан озброєння, його залишили виключно на тимчасове зберігання.

У ході слідства з'ясувалося, що гранатомети фактично були вироблені у 1986 – 1988 роках. На зброї під новими етикетками було старе маркування, а деякі гранатомети вже навіть мали сліди значного окислення.

Так, фігуранти схеми намагалися приховати справжній рік виготовлення гранатометів, їхній стан і походження товару. Слідство не виключає можливу змову між посадовцями держзакупівельника та компанією-постачальником.

Збитки держави становлять 318,5 мільйона гривень суми авансу, сплаченого за фактично неприйняте озброєння,

– наголосили в СБУ.

"За наявними даними, вказані гранатомети той же іноземний постачальник намагався поставити Україні у 2022 – 2023 роках, але на той час, у зв'язку із тим, що нашій державі намагалися продати старе озброєння під виглядом нового, контракт було розірвано", – пояснили в службі.

Застарілі гранатомети хотіли передати Силам оборони: дивіться фото СБУ

Там підкреслили, що тоді ціна на гранатомети була у 9 разів нижча, ніж у контракті. Слідчі провели понад 10 обшуків в офісах Агенції оборонних закупівель і компанії-постачальника.

Наразі триває слідство у справі про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, що передбачене частиною 1 статті 114 ККУ.

Нагадаємо, на Чернігівщині правоохоронці викрили схему розкрадання понад 11 мільйонів гривень під час закупівлі генераторів для ЗСУ. За даними СБУ, до неї причетні командир військової частини, його заступник і двоє керівників компаній-постачальників.

Слідство встановило, що посадовці уклали контракти із заздалегідь визначеними фірмами, завищивши вартість обладнання. При цьому, поставлені генератори виявилися непридатними до використання без спеціального мастила, закупівлю якого не передбачили договорами.