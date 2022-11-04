Хорошее оружие, но не стреляет: какой "сюрприз" Германия устроила Украине

Судя по немецкой прессе, у нас проблемы с "Гепардами". Вернее с боеприпасами для них. Я уже писал об этой теме в апреле, как только нам захотели их передавать, что все в "Гепардах" хорошо, но есть одно "но" – 35-миллиметровая пушка.

Двойная мораль

Хотя Gepard и немецкая разработка, но сдвоенное орудие Oerlikon 35-mm делал швейцарский концерн Oerlikon-Bührle. Швейцария делает вид, что нейтральная страна, поэтому отказалась поставлять боеприпасы по запросу Германии для Украины.

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Интересно, что этот концерн активно поставлял 20-миллиметровые пушки и патроны для них во время Второй мировой немцам и их союзникам до 44-го года. Конечно, оставаясь при этом нейтральными и проводя через местные органы процессы согласования поставок оружия воюющим странам.

В войне Украины с Россией еще до конца не ясно, чем все завершится и на чьей стороне лучше оказаться, поэтому формально, пользуясь своим нейтралитетом, можно поиграть в дипломатию.

Расчет только на себя

Сами немцы эти боеприпасы уже не производят, хотя еще куча стран мира пользуются этим калибром. Весь запас Бундесвера мы отстреляли за пару недель активных боев. Теперь нужно их как-нибудь пополнять.

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Интересно, а поставляли бы швейцарцы патроны в 70-80-е немцам (=НАТО) в случае войны с СССР или опять вспомнили бы о своем нейтралитете? Вообще показательно, что на такое оружие нужно ставить "свой" калибр, который можешь произвести и затем оснастить достаточным запасом боеприпасов.

Швейцария не то, чтобы удивила, но выводы после войны нужно будет сделать. Ну и привет немцам, передавшим хорошее оружие, но с такими проблемами.

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