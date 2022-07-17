В Бундестаге жесткая позиция – аналитик о поставках оружия Украине от Германии

В Германии депутаты Бундестага критикуют правительство за медленные темпы предоставления Украине оружия. Там достаточно жесткая позиция о том, что помогать и поставлять военную технику нужно.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Он заверил, что у Бундестага более жесткая позиция, чем в немецком правительстве.

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По его словам, из правящих фракций Бундестага идет критика правительства. В частности, от депутата Мари-Агнес Штрак-Циммерман, она одна из самых резких критиков правительства.

Сейчас возникает странное противоречие между Бундестагом и правительством Германии. Бундестаг недоволен темпами поставки оружия Украине,

– заявил Умланд.

Он объяснил, что этому есть два объяснения:

Правительство говорит о технических проблемах, о том, что есть объективные факторы, которые мешают быстрее поставлять оружие.

"Например, была странная ситуация со снарядами к установке Гепард, которую хотели поставлять Украине. Ведь оказалось, что к ней нет боеприпасов", – ответил эксперт.

В Бундестаге же подчеркивают, что нет достаточной решительности. Немецкая пресса тоже обвиняет правительство в этом.

Сейчас такая идет дискуссия. Иногда трудно расшифровать происходящее на самом деле. Возможно, действительно есть технические трудности, ведь у немецкой армии есть много технических проблем со своей техникой. Это тоже может отражаться в помощи Украине,

– считает Умланд.

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По мнению эксперта, это внешнеполитический вызов, но это не играет такой большой роли, поэтому не стоит надеяться, что из-за этого могут сменить правительство или канцлера.

"Тем более, часть общества выступает против слишком решительной помощи Украине, потому что боятся, что это втянет Германию в войну и превратится в Третью мировую или ядерную войну", – ответил он.

Умланд добавил, что в Германии есть сопереживание, но и велик страх. Он не думает, что существует такая опасность для Германии, но так считают немцы. Это тоже результат российской информационной войны.

К слову, в Минобороны Германии опубликовали полный список необходимого вооружения, которое предоставит нашему государству. Весь список – читайте по ссылке.

А накануне у министра обороны Украины Алексея Резникова была возможность пообщаться со своей коллегой из Германии Кристине Ламбрехт. Он подчеркнул, что наше государство ожидают "хорошие новости".

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