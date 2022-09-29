Введение противника в заблуждение никто не отменял, – Черник о новой военной помощи от США

США предоставили Украине очередной пакет помощи. Ранее проанонсировали 18 HIMARS, но теперь выяснилось, что они будут предоставляться в течение следующих месяцев или лет. Почему США растягивают поставки оружия – читайте мнение эксперта в статье.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что по факту американцы оказали нам помощь уже на 18 миллиардов долларов после начала полномасштабного вторжения.

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В то же время, по его словам, весь лендлиз предполагает 44 миллиарда долларов, и это не только Украине, а на весь восточный фланг. Кроме того, всего несколько дней назад анонсировали еще 12 миллиардов долларов.

А что касается информации о поставках 16 HIMARS в течение следующих месяцев или лет, то эксперт объяснил, что никто не отменял введения противника в заблуждение.

Никто этого не отменял. Во-первых, есть такое интересное правило во всех оружейных сделках – если говорят, что дадут, то считайте, что уже дали. Во-вторых, 70% реально поступающего находится в режиме секретности,

– заявил Черник.

Он добавил, что все эти информационные потоки – это как раз элемент, чтобы вводить противника в заблуждение. "Ведь напомню, что противник в части спецслужб – едва ли не самый сильный в мире, а каждая оружейная сделка уникальна", – сказал эксперт.

Черник авторитетно заявил, что со времен первого лендлиза (Второй мировой войны) ни одна страна не получила такой "прокачки" оружия, как Украина. А по запасам "Джавелинов" мы – вторая страна мира.

Черник рассказал о поставках Украине вооружения от США: видео



Военный эксперт подчеркнул, что украинцы не говорят о том, сколько обычных вооружений нам предоставили. В частности, тысячи единиц MG-42 и боеприпасов к ним, а также ручные противотанковые комплексы и ряд других вооружений, не говоря уже о противопехотных минах. Также выделят 100 миллиардов долларов на подготовку украинских пилотов.

"У нас складывается нарратив, что каждый солдат должен иметь "Джавелин", а за каждым взводом должен стрелять HIMARS и т.д.", – ответил он.

Но давайте подходить к этому трезво. Да, их промышленность не успевает производить такого огромного количества вооружений, которое позволило бы переломить ход войны,

– заметил Черник.

По его мнению, США смотрят на нашу войну через призму своих интересов. Это нам болит наша война, а у них есть свои взгляды, и мы этого не изменим.

"Но если бы не их помощь в начале войны, мы бы, пожалуй, гранатами обвязывались и ложились под российские танки, чтобы остановить их", – подытожил он.

Что известно о новом пакете помощи от США

Размер новой американской помощи составляет 1,1 млрд долларов. За эти деньги США предоставят Украине:

18 HIMARS;

150 бронированных автомобилей;

150 тактических машин для буксировки оружия;

40 грузовиков и 80 прицепов;

2 радара для беспилотных летательных систем;

20 многофункциональных радиолокационных систем;

разное снаряжение для военных и т.д.

Владимир Зеленский уже поблагодарил партнеров за помощь. При этом он призвал другие страны также реагировать на эскалационные действия кремля.