Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що по факту американці надали нам допомоги вже на 18 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення.

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Водночас, за його словами, весь лендліз передбачає 44 мільярди доларів, і це не лише на Україну, а на весь східний фланг. Крім того, лише кілька днів тому анонсували ще 12 мільярдів доларів.

А щодо інформації про постачання 16 HIMARS протягом наступних місяців чи років, то експерт пояснив, що ніхто не відміняв введення противника в оману.

Ніхто цього не відміняв. По-перше, є таке цікаве правило у всіх збройових оборудках – якщо кажуть, що дадуть, то вважайте, що вже дали. По-друге, 70% того, що реально надходить, перебуває в режимі таємності,

– заявив Черник.

Він додав, що всі ці інформаційні потоки – це якраз елемент, щоб вводити противника в оману. "Бо нагадаю, що противник в частині спецслужб – чи не найсильніший у світі, а кожна збройова оборудка унікальна”" – сказав експерт.

Черник авторитетно заявив, що з часів першого лендлізу (Другої світової війни) жодна країна не отримала такої "прокачки" зброї, як Україна. А за запасами "Джавелінів" ми – друга країна світу.

Черник розповів про постачання Україні озброєння від США: відео



Військовий експерт наголосив. що українці не кажуть про те, скільки звичайних озброєнь нам надали. Зокрема, тисячі одиниць MG-42 та боєприпасів до них, а також ручні протитанкові комплекси та ряд інших озброєнь, не кажучи вже про протипіхотні міни. Також виділяти 100 мільярдів доларів на підготовку українських пілотів.

"В нас складається наратив, що кожен солдат мусить мати "Джавелін", а за кожним взводом має стріляти HIMARS тощо", – відповів він.

Але давайте підходити до цього тверезо. Так, їхня промисловість не встигає виробляти такої величезної кількості озброєнь, яка дозволила б переламати хід війни,

– зауважив Черник.

На його думку, США дивляться н нашу війну через призму своїх інтересів. Це нам болить наш війна, а в них є свої погляди, і ми цього не змінимо.

"Але якби не їхня допомога на початку війни, ми б, мабуть, гранатами обв’язувалися і лягали під російські танки, щоб їх зупинити", – підсумував він.

Що відомо про новий пакет допомоги від США

Розмір нової американської допомоги становить 1,1 мільярда доларів. За ці гроші США нададуть Україні:

18 HIMARS;

150 броньованих автомобілів;

150 тактичних машин для буксирування зброї;

40 вантажівок і 80 причепів;

2 радари для безпілотних літальних систем;

20 багатофункціональних радіолокаційних систем;

різне спорядження для військових тощо.

Володимир Зеленський вже подякував партнерам за допомогу. При цьому він закликав інші країни також реагувати на ескалаційні дії кремля.