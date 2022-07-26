Тенденция с поставками оружия сейчас на руку Украине, но опаздывает, – Пионтковский

В целом в западных странах идет тенденция в пользу Украины. Это показывают события последних дней.

Среди них – прекрасное выступление министра обороны США Ллойда Остина о поддержке Украины, требование Нэнси Пелози к Госдепартаменту в конце концов объявить россию спонсируемым терроризмом государством и внесение в американский Сенат проекта похожей по содержанию резолюции о признании действий россии геноцидом против украинского народа.

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Всё это играет нам на руку. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

Одной из главных тем в повестке дня также остается предоставление Украине ракет для HIMARS, которые могут стрелять на 300 километров. По мнению Пионтковского, здесь все не столь однозначно, ведь в этом вопросе привлечены 2 стороны.

Речь идет о советнике президента США Джоне Салливане с одной стороны, и министре обороны Ллойде Остине и госсекретаре Энтони Блинкене – с другой. Как пояснил публицист, президент Байден как опытный политик маневрирует обеими сторонами.

"Но я согласен, что ракеты будут. Те неформальные беседы, которые я веду в Вашингтоне, промолвки или умолчания показывают, что, может, они даже и есть", – говорит он.

Пионтковский считает, что это тот же путь, который мы проходили уже несколько раз и не только после начала полномасштабного вторжения. Например, он вспомнил, как Обама, когда занимал пост президента США, был категорически против поставки Украине "Джавелинов", а присылал шлемы и матрасы, потому что иначе могло "спровоцировать путина". Тем не менее, мем под названием "только бы не было войны" еще существует.

В общем, тенденция идет в пользу Украины, но, к сожалению, все это опаздывает. Это стоит тысяч, десятков тысяч жизней,

– подытожил Пионтковский.

Полный стрим с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видео

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