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24 Канал Главные новости "Почти месяц ждем подписи господина Гегсета": Зеленский сделал резкое заявление о Patriot
26 октября, 13:44
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Обновлено - 14:12, 26 октября

"Почти месяц ждем подписи господина Гегсета": Зеленский сделал резкое заявление о Patriot

Анастасия Колесникова

В Украине 26 октября состоялся селектор по поставкам оружия и возобновлению энергетики после российских атак. Ключевой темой стали поставки ракет для ПВО и подготовка к встрече в формате "Рамштайн".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

Снабжение ракет для системы ПВО 

Министр обороны Украины, Главнокомандующий ВСУ и министр иностранных дел доложили ситуацию с поставкой перехватчиков для противовоздушной обороны. 

Основное внимание сосредоточено на получении ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot. 

Украина ведет активную работу с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, имеющими соответствующие запасы ракет.

В частности, Киев в течение почти месяца ожидает подписание документов о ракетах для систем Patriot и NASAMS с американской стороной. 

В течение почти месяца ожидаем подпись господина Гегсета о ракетах для "петриотов" и "насамсов". Поручил еще раз проговорить это с американской стороной,
 – сказал Зеленский.

Отдельное внимание было уделено обсуждению подготовки к "Рамштайну", запланированному на ноябрь. 

Важно ускорить выполнение решений, которые на столе уже определенное время. Каждый пакет поддержки – это возможность защитить жизнь людей,
 – подчеркнул президент. 

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что США задерживают передачу Украине ракет в системы Patriot, за которые уже заплатили союзники. 

В администрации Трампа объяснили задержку большим спросом, собственными потребностями страны и обязательствами перед другими партнерами.