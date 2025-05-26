Россия штампует "Шахеды" тысячами и постоянно модернизирует их: СБУ раскрыла схему производства

Россия начала массово использовать против Украины БпЛА "Шахед" начиная со второй половины 2022 года. Наш враг постоянно модернизирует дроны, чтобы увеличить смертоносность и сделать их менее уязвимыми для ПВО.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

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Что известно о производственном цикле "Шахедов"

Так, с 2022 года Россия использовала "Шахеды" иранского производства, которые поставлялись уже в готовом, собранном виде. Однако в дальнейшем Россия наладила сборку беспилотников из готовых частей, доставленных из Ирана на базе предприятий промышленной зоны "Алабуга" в Елабужском районе республики Татарстан

Чтобы скрыть факты поставок, россияне назвали собранные дроны "Герань" и отошли от названия "Шахед".

В дальнейшем российская федерация смогла наладить полный цикл сборки дронов на мощностях "Алабуги". И сейчас, как свидетельствует информация СБУ, на этих предприятиях ра**сты изготовили уже более 25 тысяч беспилотников в полном цикле производства,

– сообщают в СБУ.

Дехтяренко отмечает, что еще 20 тысяч было собрано из иранских компонентов ранее, а еще более 2 тысяч БпЛА импортировано непосредственно из Ирана.

В то же время враг постоянно модернизирует "Шахеды". Как отмечает Служба безопасности, перед российскими инженерами поставили задачу увеличивать мощность ударов по Украине, чтобы масштабировать разрушения и количество погибших. Также оккупанты пытаются сделать "Шахеды" менее уязвимыми к украинской ПВО.

СБУ отмечает, что такие предприятия являются законными целями для ударов Украины. Кроме этого, наша страна собирает доказательную базу, чтобы привлечь к ответственности причастных к производству и атакам.