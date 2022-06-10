Постоянные атаки врага и истекающие кровью люди: фоторепортаж с разгромленной Авдеевки

Каждый день полицейские доставляли в больницу "трехсотых" гражданских, которых нашли на улицах. Люди попадают под обстрел, когда идут за водой или ищут пищу. Также погибают под завалами своих домов, на огородах.

Как сообщает Нацполиция Украины, из более 20 тысяч населения в Авдеевке осталось около 3 000. Большинство из них – пожилые люди, о которых нужно заботиться. Этим частично занимаются правоохранители.

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Под постоянными обстрелами: ежедневные ужасы Авдеевки

Именно Нацполиция рассказала, как живет сегодня Авдеевка. Начальник сектора превенции отделения полиции №1 Роман Дводненко провел короткую экскурсию по городу, показав часть разрушений, нанесенных российской армией. Во время нее рассказал об основных функциях полиции.



Фото из разрушенной Авдеевки / Фото Нацполиция Украины

В первую очередь ведомство оказывает помощь людям. Да, недавно под утро поступил вызов – у пожилого мужчины предынсультное состояние.

"Пришлось на руках сносить пострадавшего с 4 этажа, привезли к медикам", – отметил Роман Дводненко.

Кроме того, именно они развозят гуманитарную помощь по бомбоубежищам.

Спрашиваем людей об их неотложных нуждах. Частой просьбой есть привезти лекарства,

– добавляет он.

Еще одна функция полиции – борьба с выходящими мародерами, чтобы разграбить разрушенные квартиры и магазины.



Полицейские патрулируют город / Фото Нацполиция Украины

Во время работы полицейские уже неоднократно попадали под вражеский обстрел. Россияне избивают по городу из всех видов оружия, от минометов до тяжелой огнеметной системы "Буратино" и авиабомб. Местные жители показывают большой тополь, насквозь пробитый "градом".

Сутки в Авдеевке: смотрите видео

Военные преступления России документирует оперуполномоченный сектора криминальной полиции Дмитрий Журавлев. Когда он с коллегами прибывает на место обстрела, здание, точнее то, что от него осталось, еще дымит.

Сложнее всего видеть изуродованные тела детей,

– говорит правоохранитель.

В последний раз по Авдеевке били снарядами со шрапнелью. Металлические проволочки, которыми начинены боеприпасы, пронизывают все живое и пробивают колеса автомобилей. Этот "мусор" коммунальщики героически убирают с улиц, ведь целые колеса равны жизни. Если их пробьют – полиция вовремя не прибудет на спасение, а жители – не смогут уехать из ада.

Как живет Авдеевка / Фото Национальная полиция Украины

Авдеевцы собираются, вместе готовят еду на кострах у подъездов, помогают друг другу – принести дрова, воду. Больше всего людей пугает тишина.

Оккупанты гатят по домам Авдеевки

Как рассказали в Авдеевской городской военной администрации, теперь кафиры звонят по телефону из неизвестного номера , спрашивают адрес и много ли людей находится в доме. Через несколько минут после полученного ответа этот дом накрывает вражеская артиллерия.

В ведомстве призвали не разглашать информацию о месте жительства, а также не рассказывать незнакомцам о количестве живущих рядом людей.

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