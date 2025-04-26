Постоянный поиск противодействия: как украинские дроны преодолевают российскую РЭБ и ПВО

ВСУ используют различные методы противодействия, чтобы враг не мог использовать весь свой военный потенциал. Таким образом долетает не все, что врагу бы хотелось.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем Олесь Маляревич, отметив, что наибольшую опасность несут российские самолеты-разведчики. Борьба за технологии с врагом продолжается.

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Как украинские дроны преодолевают российскую РЭБ и ПВО

По словам заместителя командира, если бы украинские военные не искали путей и методов, российских целей было бы гораздо больше, соответственно и потерь со стороны ВСУ. Сейчас война идет также за технологии. Поэтому как только враг использует что-то новое, со стороны украинских защитников идет противодействие, а точнее целая спецоперация, чтобы задавливать российские средства ПВО, РЭБ и самолеты-разведчики.

Все попадания в наши позиции происходят прежде всего после их открытия российскими самолетами-разведчиками. Это "Орлан" и Zala. Мы имеем комплекс действий, чтобы россияне не видели, куда стрелять,

– подчеркнул он.

Кстати, ранее в Defense Express сообщили, что украинские военные успешно используют зенитные FPV-дроны против российских разведывательных беспилотников (Zala и "Орлан"). В то же время оккупанты нашли "интересное решение", что подтвердило видео с трофейного Zala, оснащенного новой системой "уклонения". Так, оккупанты начали выпуск разведывательных дронов Zala с серийно встроенной системой уклонения от зенитных FPV.