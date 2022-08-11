"кремль имеет много инструментов": постпред Польши возмутился, что заместитель генсека ООН – россиянин

Постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский возмутился тем, что в организации остаются россияне. В частности, заместителем генсека ООН является гражданин государства-агрессора владимир воронков.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину не было никаких разговоров об исключении государства-агрессора из ООН. Об этом польский дипломат заявил в интервью.

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Он добавил, что у россии есть много инструментов для работы, а среди них и ООН, которую кремль использует в собственных интересах.

То, что Владимир Воронков является главой антитеррористического ведомства и заместителем председателя ООН, связано с тем, что россия все еще имеет полные права в ООН. Очевидно, возмутительно, что такой человек до сих пор является представителем в этом органе,

– подчеркнул Щерский.

В то же время, по словам польского дипломата, в системе ООН многое зависит от российских политиков. Иногда это работает во благо. В частности, в ситуации с разблокировкой украинского зерна.

Щерский подчеркнул, что на столе ООН есть все элементы, чтобы взорвать мир. Цивилизованные дипломаты делают все возможное, чтобы этого не произошло.

россия хочет созвать Совбез через ЗАЭС

российские политики нагло лгут о том, что Запорожскую АЭС обстреливают "украинские военные". Хотя на самом деле этим занимаются россияне, они даже угрожают взорвать опасный ядерный объект. Из-за вымышленных "украинских обстрелов" враг хочет созвать на 11 августа заседание Совбеза ООН.

Добавим, что в ООН на запрос оккупантов не отреагировали.

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