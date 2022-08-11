З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну не було жодних розмов про виключення держави-агресорки з ООН. Про це польський дипломат заявив у інтерв'ю.

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Він додав, що у росії є багато інструментів для роботи, а серед них і ООН, яку кремль використовує у власних інтересах.

Те, що владімір воронков є головою антитерористичного відомства і заступником голови ООН, пов'язано з тим, що росія все ще має повні права в ООН. Очевидно, обурливо, що така людина досі є представником у цьому органі,

– наголосив Щерський.

Водночас, за словами польського дипломата, у системі ООН багато залежить від російських політиків. Іноді це працює на благо. Зокрема, у ситуації з розблокуванням українського зерна.

Щерський підкреслив, що на столі ООН є всі елементи, щоб підірвати світ. Цивілізовані дипломати роблять все можливе, щоб цього не сталося.

росія хоче скликати Радбез через ЗАЕС

російські політики нахабно брешуть про те, що Запорізьку АЕС обстрілюють "українські військові". Хоча насправді цим займаються росіяни, вони навіть погрожують підірвати небезпечний ядерний об'єкт. Через вигадані "українські обстріли" ворог хоче скликати на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН.

Додамо, що в ООН на запит окупантів не відреагували.

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