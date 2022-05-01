Пострадала хозяйка и погибла корова: последствия обстрела Днепропетровской области

Российские оккупанты 1 мая обстреляли Днепропетровскую область. В ОВА показали фотографии вражеской ракеты, которая упала на частном дворе.

Последствия обстрела Днепропетровщины

Российская ракета прилетела в деревню в Синельниковском районе. Фото оружия, которое приземлилось во дворе, опубликовал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Актуально На Днепропетровщине вражеский снаряд прилетел в частный двор

Пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Цуркань сообщила, что ракету, вероятно, выпустили из тактического комплекса "Точка У", пишет Суспільне. Из-за нее загорелся сеновал и погибла корова. Известно, что сгорело 2 тонны сена.

В то же время 71-летняя женщина получила осколочные ранения и ее отвезли в больницу. Сейчас женщине оказывают помощь медики.



Ракета, которая упала в Синельниковском районе / Фото Валентина Резниченко



В результате обстрела пострадала пожилая женщина / Фото Валентина Резниченко



Оккупанты выпустили ракету по Днепропетровщине / Фото Валентина Резниченко

Что известно о предыдущих обстрелах области

Утром в небе над Днепропетровской областью Вооруженные Силы Украины сбили вражеский беспилотник, который осуществлял разведку. В общей сложности за все время войны наши бойцы ликвидировали 245 российских БПЛА.

1 мая россияне также нанесли удар по 2 складам агропредприятия в Синельниковском районе. Одно хранилище было пустым, а в другом – лежало зерно. В результате ракетных обстрелов оба помещения разрушены. Резниченко подчеркнул, что россияне упрямо "демилитаризуют" наши склады.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Последние новости о войне в Украине

Российские оккупанты пытаются захватить Юг и Восток Украины. К счастью, им это не удается.

Вражеские войска хотят продвигаться в направлении Изюма. Они уже сосредоточили там сотни единиц вооружения и 2 зенитно-ракетных дивизиона.

1 мая президент Владимир Зеленский сообщил радостную новость – из блокадного завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать 100 гражданских. Среди них есть дети, женщины и люди пожилого возраста. Спецоперация по вывозу людей длилась 3 дня, а над заводом был режим тишины уже 2 суток. Далее украинские власти планируют эвакуировать всех людей из "Азовстали".

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