Пострадали бы потребители, было бы давление на бизнес, – Рожкова о заморозке курса доллара

С начала полномасштабного вторжения НБУ решил заморозить курс доллара. Екатерина Рожкова убеждена, что это был необходимый шаг, чтобы не пострадали конечные потребители и бизнес.

Об этом первая заместитель главы НБУ рассказала в интервью 24 каналу . В то же время Екатерина Рожкова отметила, что следует разделять наличный и безналичный курс валют.

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Фиксация курса доллара помогла стабилизировать экономику

Напомним, что в НБУРечь идет о 29,25 гривны за доллар для сделок, проведенных безналично.

Екатерина Рожкова отметила, что это позволило зафиксировать курс экспортно-импортных операций. К примеру она привела аграрию. Ему необходимо покупать удобрения. И он может это делать по курсу 29,25+1%, если говорится о безналичном расчете.

То же касается импортеров, доставляющих в Украину критически необходимые товары. Речь идет о топливе, медицинских товарах и т.д. Их они тоже ввозят по курсу 29,25 гривны. Соответственно, украинцы покупают все это по старому курсу, зафиксированному первым днем полномасштабного вторжения.

Если бы этот курс на безналичном рынке был бы выше, то в первую очередь пострадали бы конечные потребители, потому что покупают все эти товары. Это также давило бы на бизнес, потому что сотрудники, вероятно, просили бы повышения зарплат,

– подчеркнула Рожкова.

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Международные резервы потеряли часть регулярных поступлений

Екатерина Рожкова отметила, что в настоящее время международные резервы нашего государства потеряли значительную часть поступлений. И их просто нечем заменить. Так что приходится сокращать расходы.

Для этого нужно было ввести список критического импорта, а также запретить продажу безналичной валюты украинцам. И эта ситуация, по словам первой замглавы НБУ, будет продолжаться до тех пор, пока не будет определенной стабилизации в нашем государстве.

Речь идет о возобновлении экспорта. Кроме того, наша экономика должна получать хоть какие-то регулярные поступления. К примеру, сейчас в Минагро и правительстве работают над расширением возможностей экспортеров. Как только этого смогут достичь, удастся получать больше поступлений и стабилизировать рынок в стране.

Кроме того, Украине следует вернуть пошлины на импортные товары. Это даст толчок к сокращению спроса на импорт. Так, в наши резервы будут увеличиваться поступления, а вот утечка из них будет несколько уменьшаться.

Инфляция может достичь 20%

Екатерина Рожкова также отметила, что в этом году инфляция в Украине может достичь отметки в 20% . Так что повышение цен, с которым столкнулись украинцы сейчас, не прекратится.

Поэтому в НБУ был принят ряд решений, которые позволят сдерживать рост цен. Это и фиксированный безналичный обменный курс, и фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги, и повышение учетной ставки по депозитам и облигациям.

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