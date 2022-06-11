Про це перша заступниця голови НБУ розповіла в інтерв'ю 24 каналу. Водночас Катерина Рожкова наголосила на тому, що слід розділяти готівковий і безготівковий курс валют.

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Фіксація курсу долара допомогла стабілізувати економіку

Нагадаємо, що в НБУ зафіксували курс долара на тій позначці, яка була 24 лютого. Мовиться про 29,25 гривні за долар для операцій, проведених безготівково.

Катерина Рожкова зауважила, що це дозволило зафіксувати курс для експортно-імпортних операцій. Для прикладу вона навела аграрія. Йому необхідно купувати добрива. І він може це робити по курсу 29,25 + 1%, якщо мовиться про безготівковий розрахунок.

Те ж стосується імпортерів, які доставляють до України критично необхідні товари. Мовиться про паливо, медичні товари тощо. Їх вони теж ввозять по курсу 29,25 гривні. Відповідно українці купують усе це за старим курсом, зафіксованим першим днем повномасштабного вторгнення.

Якби цей курс на безготівковому ринку був би вищим, то в першу чергу постраждали б кінцеві споживачі, бо вони купують усі ці товари. Це також тиснуло б на бізнес, бо співробітники, ймовірно, просили б підвищення зарплат,

– підкреслила Рожкова.

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Міжнародні резерви втратили частину регулярних надходжень

Катерина Рожкова зазначила, що наразі міжнародні резерви нашої держави втратили значну частину надходжень. І їх просто нічим замістити. Тож доводиться скорочувати витрати.

Для цього потрібно було ввести перелік критичного імпорту, а також заборонити продаж безготівкової валюти українцям. І ця ситуація, зі слів першої заступниці голови НБУ, триватиме доти, поки не буде певної стабілізації у нашій державі.

Мовиться про відновлення експорту. Крім того, наша економіка повинна отримувати бодай якісь регулярні надходження. Наприклад, зараз у Мінагро й уряді працюють над розширенням можливостей експортерів. Щойно цього зможуть досягнути, вдасться отримувати більше надходжень та дещо стабілізувати ринок у країні.

Крім того, Україні слід повернути мита на імпортні товари. Це дасть поштовх до скорочення попиту на імпорт. Так, до наших резервів збільшуватимуться надходження, а от витік із них – дещо зменшуватиметься.

Інфляція може сягнути до 20%

Катерина Рожкова також зауважила, що цьогоріч інфляція в Україні може сягнути позначки у 20%. Тож підвищення цін, з яким стикнулись українці зараз, не припиниться.

Тож у НБУ ухвалили низку рішень, які дозволять стримувати ріст цін. Це і фіксований безготівковий обмінний курс, і фіксація цін на житлово-комунальні послуги, і підвищення облікової ставки за депозитами й облігаціями.

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