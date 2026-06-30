Подробности операции сообщили в Генштабе ВСУ.

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Что известно о поражениях?

Украинские военные ударили по автомобильному мосту в районе Азовского Запорожской области. Под прицелом находился и железнодорожный мост вблизи населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

"Эти объекты противник использует для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств", – пояснили в Генштабе.

Результаты поражения уточняются. Впрочем, атаки подверглись и другим объектам россиян. Речь идет о пунктах управления БПЛА в районах Веселой Лопани Белгородской области России, Комара на Донетчине, а также вблизи Мирного, Лугового и Скалок Запорожской области. Кроме того, поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов возле Старомлиновки Донецкой области.

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии России,

– отметили в Генштабе.

Заметим, что там также подтвердили уничтожение 4 резервуаров общим объемом 35 тысяч квадратных метров, повреждение еще 9 резервуаров общим объемом 30 тысяч квадратных метров, а также установки переработки нефти.

Такой ущерб украинские силы нанесли россиянам во время атаки на нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в Славянске-на-Дону Краснодарского края России.

Напомним, что 30 июня неспокойно было и в Московской области страны-агрессорки. Владимир Зеленский подтвердил удар по Центру космической связи "Дубна" и показал кадры работы украинских дронов, отметив результативность действия дальнобой.