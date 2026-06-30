Подробиці операції розповіли в Генштабі ЗСУ.
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Що відомо про ураження?
Українські військові вдарили по автомобільному мосту в районі Азовського Запорізької області. Під прицілом був і залізничний міст поблизу населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.
"Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів", – пояснили в Генштабі.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Результати ураження наразі уточнюються. Втім, атаки зазнали й інші об'єкти росіян.