Подробиці операції розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Що відомо про ураження?

Українські військові вдарили по автомобільному мосту в районі Азовського Запорізької області. Під прицілом був і залізничний міст поблизу населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

"Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів", – пояснили в Генштабі.

Результати ураження наразі уточнюються. Втім, атаки зазнали й інші об'єкти росіян.