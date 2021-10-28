Пострадавшая в ДТП в Харькове заявила, что ей угрожают: девушку взяли под охрану

Пострадавшая в ДТП в Харькове, которая согласилась дать показания по делу, пожаловалась на угрозы. Девушка была одной из трех пассажиров, ехавших в Infinity.

Активисты "приставили" охрану к больничной палате 16-летней Елизаветы. Местные телеграм-каналы обнародовать фото несовершеннолетней из медицинского учреждения.

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Пострадавшей поступают угрозы

Девушка сообщила, что ей начали поступать "угрозы физической расправой за ее показания" по делу о смертельном ДТП в Харькове. Однако от кого именно – не уточняется.

Стоит отметить, что Елизавета пока единственная среди пострадавших пришла в себя. Остальные двое 19-летний Валерий и Михаил, ехавшие в Infinity 26 октября, находятся без сознания.



Пострадавшая в ДТП в Харькове заявила, что ей угрожают / Фото "Харьков 1654"

ДТП в Харькове: что известно

В Харькове 26 октября произошла смертельная авария – 16-летний водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и со скоростью свыше 100 километров в час влетел в автомобиль.

Chevrolet от мощного удара разорвало на части, а ее водитель погиб на месте происшествия. Еще три человека получили травмы рук и ног – их госпитализировали. Полиция почти сразу задержала мажора на Infiniti.

Виновнику аварии 27 октября сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть.