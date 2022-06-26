Женщина, пострадавшая во время обстрела дома в Киеве, является гражданкой России, – полиция

Российские военные 26 июня нанесли ракетный удар по многоэтажке в Киеве. В полиции уже установили, что одна из потерпевших – гражданка России.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают правоохранители и документируют последствия ракетных обстрелов Киева.

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Среди пострадавших – гражданка России

Согласно имеющейся информации, в результате ракетного удара погиб один человек. Кроме того, ранения получили по меньшей мере пятеро. Самой молодой жертве вражеской атаки – 7 лет. Но больше всего ошеломила правоохранителей ее мать. 35-летняя женщина, которую тоже удалось извлечь из-под завалов, оказалась гражданкой России. Просто в течение длительного промежутка времени она проживает именно в столице Украины.

Передайте российским пропагандистам, что Россия убивает своих граждан в многоквартирных жилых домах, называя их в своих отчетах военными объектами,

– подчеркнул Клименко.

Он отметил, что сейчас на месте работает 25 следственно-оперативных групп Нацполиции. Вместе с ними документируют последствия военных преступлений, совершаемых российскими военными, сотрудники СБУ.

Игорь Клименко предупредил, что в ближайшие недели доступа в микрорайон не будет. Это вынужденный шаг, на который идут стражи порядка, чтобы иметь возможность качественно собрать доказательную базу преступлений. Кроме того, полицейские пообещали защищать жильцы и другие помещения от возможного мародерства.

Раненая россиянка была замужем за украинцем

Как рассказал Антон Геращенко, россиянка Екатерина Волкова, которую удалось достать из-под завалов живой, любила Украину. Более того, женщина жила в нашем государстве законно, ведь была замужем за украинцем.

Собственно ее мужа вражеская ракета и убила. 7-летнюю дочь ранила. Крошка сейчас находится в ОХМАДИТе. А женщина, которой пришлось несколько часов пролежать в бетонной ловушке, получила тяжелые ранения.

Замминистра внутренних дел добавил, что женщина действительно любила Украину. И об этом свидетельствует небольшое количество публикаций в ее социальных сетях.

Киев атаковали четырьмя ракетами

Известно, что ракетный удар по Киеву нанесли утром около 06:24. Тогда по всей территории Украины раздавались воздушные тревоги. В самой же столице сообщили о четырех "прилетах". Позже выяснилось, что враг атаковал центр города.

Информацию о ракетной атаке по Киеву подтвердил в 06.41 Виталий Кличко. Он отметил, что российские захватчики били по Шевченковскому району столицы. Туда, по словам главы городского совета, отправились как спасатели, так и медики.

В 07:01 он сообщил дополнительную информацию о ракетной атаке. Речь шла о том, что из-за вражеских обстрелов пришлось эвакуировать жителей из двух жилых домов.

Виталий Кличко позже отметил, что спасательная операция в Киеве продолжается. Пока точно известно о 4 пострадавших. Но под завалами все еще могут находиться другие жильцы многоэтажки.

Из дома уже вывезли 25 человек. Четырех пострадавших доставили в больницу. Среди них – 7-летняя девочка, а также ее мать. Последнюю, к слову, зажало бетонной плитой. Но спасателям удалось ее достать с помощью кранов.

Заметим, что это уже второй ракетный удар по столице в июне. Более того, 5 июня, что 26 июня, враг бил по Киеву с самого утра.

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