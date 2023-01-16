О ее состоянии рассказал генеральный директор Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в эфире телемарафона.

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Он отметил, что девушка находится в реанимации. Ее родители на Луганщине, возле нее только приходящий парень.

Она потеряла глаз, у нее черепно-мозговая травма. Мы делаем все возможное, чтобы спасти ее. Уже с Минздрава наладили связь и будем отправлять ее на лечение за границу,

– заявил Рыженко.

Врач выразил надежду, что им удастся спасти всех пострадавших, в том числе тех, кто получил переохлаждение в результате длительного пребывания под завалами.

Что известно о состоянии других пострадавших

По словам Рыженко, в настоящее время в больнице Мечникова 32 пострадавших. Всем оказывается помощь. 9 из них пока – в очень тяжелом состоянии.

Состояние 27-летнего Кати, которая 20 часов пробыла под завалами и получила переохлаждение, улучшилось.

Еще одна пострадала – 8-летняя Злата – находится в областной детской больнице. Во время ракетного удара ей посекло лицо.

Важно! Рыженко рассказал, что после атаки по дому в больницу Мечникова сразу прибыло до 100 медиков, чтобы оказывать помощь пострадавшим. За эти дни врачи перелили более 20 литров крови и провели более десятка операций.

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