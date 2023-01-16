Генеральный директор ОКБ имени Мечникова Сергей Рыженко в эфире национального телемарафона рассказал о состоянии пострадавших от ракетного удара 14 января. Он также упомянул о 8-летней Злате, пишет 24 Канал.

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В каком состоянии 8-летняя девочка из Днепра

В момент взрыва девочка переходила улицу, шла в свой дом. По информации Рыженко, все лицо девочки иссечено. Сейчас за ней ухаживают педиатры в областной детской больнице.

Директор больницы подчеркнул, что со Златой все будет хорошо.

Ранее Рыженко писал о Злате в своем фейсбуке: "Восьмилетней Злате повезло, она была рядом со взрывом. Отломками порубило ее лицо, оставив тяжелую память о войне в родном Днепре у своего дома. Все оказывали ей помощь с любовью, как своей ребенку, понимая душевную травму".

Напомним. По последним данным, в результате ракетного удара по многоэтажке Днепра погибли 40 человек, среди них 3 детей, травмированы 75 человек.

В результате ракетного удара погибли 3 ребенка

Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиски людей под завалами до сих пор продолжаются. Департамент гуманитарной политики городского совета подтвердил гибель детей в результате ракетной атаки. Их имена: