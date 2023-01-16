Генеральний директор ОКЛ імені Мечникова Сергій Риженко в ефірі національного телемарафону розповів про стан постраждалих від ракетного удару 14 січня. Він також згадав про 8-річну Злату, пише 24 Канал.

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У якому стані 8-річна дівчинка з Дніпра

На момент вибуху дівчинка переходила вулицю, йшла до свого будинку. За інформацією Риженка, все лице дівчинки посічене. Наразі за нею доглядають педіатри в обласній дитячій лікарні.

Директор лікарні наголосив, що зі Златою все буде добре.

Раніше Риженко писав про Злату у своєму фейсбуці: "Восьмирічній Златі пощастило, вона була поруч із вибухом. Відламками посікло її обличчя, залишивши тяжку пам'ять про війну у рідному Дніпрі біля свого будинку. Всі надавали їй допомогу з любов'ю, як своїй дитині, розуміючи душевну травму".

Нагадаємо. За останніми даними, внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра загинуло 40 осіб, серед них 3 дітей, травмовано 75 людей.

Внаслідок ракетного удару загинуло 3 дітей

Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошуки людей під завалами досі тривають. Департамент гуманітарної політики міської ради підтвердив загибель дітей внаслідок ракетної атаки. Їхні імена: