Генеральний директор ОКЛ імені Мечникова Сергій Риженко в ефірі національного телемарафону розповів про стан постраждалих від ракетного удару 14 січня. Він також згадав про 8-річну Злату, пише 24 Канал.
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У якому стані 8-річна дівчинка з Дніпра
На момент вибуху дівчинка переходила вулицю, йшла до свого будинку. За інформацією Риженка, все лице дівчинки посічене. Наразі за нею доглядають педіатри в обласній дитячій лікарні.
Директор лікарні наголосив, що зі Златою все буде добре.
Раніше Риженко писав про Злату у своєму фейсбуці: "Восьмирічній Златі пощастило, вона була поруч із вибухом. Відламками посікло її обличчя, залишивши тяжку пам'ять про війну у рідному Дніпрі біля свого будинку. Всі надавали їй допомогу з любов'ю, як своїй дитині, розуміючи душевну травму".
Внаслідок ракетного удару загинуло 3 дітей
Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошуки людей під завалами досі тривають. Департамент гуманітарної політики міської ради підтвердив загибель дітей внаслідок ракетної атаки. Їхні імена:
- Максим Богуцький – випускник минулого року НВК №111,
- Марія Лебідь – навчалася в НВК №66,
- Анна Фігурна – навчалася в НВК №131.