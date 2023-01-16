Про її стан розповів генеральний директор Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що дівчина перебуває у реанімації. Її батьки на Луганщині, біля неї лише хлопець, який приходить.

Вона втратила око, у неї черепно-мозкова травма. Ми робимо все можливе, щоб її врятувати. Вже з МОЗ налагодили зв'язок й будемо відправляти її на лікування за кордон,

– заявив Риженко.

Лікар висловив сподівання, що їм вдасться врятувати всіх постраждалих, зокрема тих, хто отримав переохолодження унаслідок тривалого перебування під завалами.

Що відомо про стан інших потерпілих

За словами Риженка, наразі в лікарні Мечникова 32 постраждалих. Всім надається допомога. 9 із них поки – у дуже важкому стані.

Стан 27-річної Каті, яка 20 годин пробула під завалами та отримала перехолодження, покращився.

Ще одна постраждала – 8-річна Злата – перебуває в обласній дитячій лікарні. Під час ракетного удару їй посікло обличчя.

Важливо! Риженко розповів, що після атаки по будинку у лікарню Мечникова відразу прибуло до 100 медиків, щоб надавати допомогу постраждалим. За ці дні лікарі перелили понад 20 літрів крові та провели понад десятки операцій.

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