Построили более сотни коттеджей: ГБР разоблачила захват земель Минобороны на берегу Черного моря

Государственное бюро расследований разоблачило схему захвата нескольких гектаров земли на берегу Черного моря. Территорию уже застроили коттеджами.

Как оказалось, это земля рекреационного назначения на побережье. В ГБР пояснили, что она принадлежит Министерству обороны Украины.

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ГБР разоблачило схему, по которой захватили земли Минобороны

Следователи ГБР разоблачили схему захвата почти 4 гектаров земли рекреационного назначения на побережье Черного моря в Одесской области, который принадлежит Министерству обороны Украины,

– рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что на землях с 2018 года построили более 100 коттеджей, однако разрешений на них от Минобороны и органов местного самоуправления нет. Более того, на некоторые дома люди уже зарегистрировали право собственности. В ведомстве пояснили, что:

по предварительной оценке, государству нанесли ущерб более чем на 12 миллионов гривен;

благодаря работе ГБР суд наложил арест на незаконно построенные дома;

сейчас устанавливается круг причастных к сделке лиц.

ГБР разоблачило незаконный захват земель в Одесской области / Фото ГБР

Досудебное расследование осуществляют по фактам:

самовольного занятия земли и строительства;

небрежного отношения к службе;

превышение служебных полномочий военным лицом.

Санкции статей предусматривают заключение на срок до 10 лет,

– рассказали в ГБР.

Руководство по делу осуществляет Одесская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, оперативное сопровождение – Госбюро расследований.

Кратко о последних разоблачениях ГБР

ГБР разоблачило чиновников, которые организовали схему незаконной приватизации земель на Житомирщине. Работники ведомства установили, что предприниматель вместе госрегистраторами и должностными лицами главного управления Держгеокадастру незаконно получил свыше 1,2 тысячи гектаров земли, таким образом украв у общины 74 миллиона гривен.

Также ГБР провело обыски в компаниях, которые связывают с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Чиновников подозревают в махинациях во время проведения тендера по дорогам – они могли умышленно создавать неконкурентные условия. В итоге побеждала определенная компания.

В Киеве на взятке в 2 тысячи долларов поймали государственного исполнителя. Он вымогал у женщины эти деньги за непринятие мер по реализации изъятого автомобиля Range Rover Sport.

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