Построили более сотни коттеджей: ГБР разоблачила захват земель Минобороны на берегу Черного моря
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований разоблачило схему захвата нескольких гектаров земли на берегу Черного моря. Территорию уже застроили коттеджами.
Как оказалось, это земля рекреационного назначения на побережье. В ГБР пояснили, что она принадлежит Министерству обороны Украины.
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ГБР разоблачило схему, по которой захватили земли Минобороны
Следователи ГБР разоблачили схему захвата почти 4 гектаров земли рекреационного назначения на побережье Черного моря в Одесской области, который принадлежит Министерству обороны Украины,
– рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что на землях с 2018 года построили более 100 коттеджей, однако разрешений на них от Минобороны и органов местного самоуправления нет. Более того, на некоторые дома люди уже зарегистрировали право собственности. В ведомстве пояснили, что:
- по предварительной оценке, государству нанесли ущерб более чем на 12 миллионов гривен;
- благодаря работе ГБР суд наложил арест на незаконно построенные дома;
- сейчас устанавливается круг причастных к сделке лиц.
ГБР разоблачило незаконный захват земель в Одесской области / Фото ГБР
Досудебное расследование осуществляют по фактам:
- самовольного занятия земли и строительства;
- небрежного отношения к службе;
- превышение служебных полномочий военным лицом.
Санкции статей предусматривают заключение на срок до 10 лет,
– рассказали в ГБР.
Руководство по делу осуществляет Одесская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, оперативное сопровождение – Госбюро расследований.
Кратко о последних разоблачениях ГБР
- ГБР разоблачило чиновников, которые организовали схему незаконной приватизации земель на Житомирщине. Работники ведомства установили, что предприниматель вместе госрегистраторами и должностными лицами главного управления Держгеокадастру незаконно получил свыше 1,2 тысячи гектаров земли, таким образом украв у общины 74 миллиона гривен.
- Также ГБР провело обыски в компаниях, которые связывают с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Чиновников подозревают в махинациях во время проведения тендера по дорогам – они могли умышленно создавать неконкурентные условия. В итоге побеждала определенная компания.
- В Киеве на взятке в 2 тысячи долларов поймали государственного исполнителя. Он вымогал у женщины эти деньги за непринятие мер по реализации изъятого автомобиля Range Rover Sport.
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