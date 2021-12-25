Як виявилось, це земля рекреаційного призначення на узбережжі. У ДБР пояснили, що вона належить Міністерству оборони України.

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ДБР викрило схему, за якою захопили землі Міноборони

Слідчі ДБР викрили схему захоплення майже 4 гектарів землі рекреаційного призначення на узбережжі Чорного моря в Одеській області, що належить Міністерству оборони України,
– розповіли у відомстві.

Там пояснили, що на землях з 2018 року збудували понад 100 котеджів, проте дозволів на них від Міноборони та органів місцевого самоврядування немає. Ба більше, на деякі будинки люди вже зареєстрували право власності. У відомстві пояснили, що:

  • за попередньою оцінкою, державі завдали збитків на понад 12 мільйонів гривень;
  • завдяки роботі ДБР суд наклав арешт на незаконно збудовані будинки;
  • наразі встановлюється коло причетних до оборудки осіб.

ДБР викрило незаконне захоплення земель на Одещині / Фото ДБР

Досудове розслідування здійснюють за фактами:

  • самовільного зайняття землі та будівництва;
  • недбалого ставлення до служби;
  • перевищення службових повноважень військовою особою.

Санкції статей передбачають ув'язнення на строк до 10 років,
– розповіли у ДБР.

Керівництво у справі здійснює Одеська спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – Держбюро розслідувань.

Коротко про останні викриття ДБР

  • ДБР викрило чиновників, які організували схему незаконної приватизації земель на Житомирщині. Працівники відомства встановили, що підприємець разом держреєстраторами та посадовцями головного управління Держгеокадастру незаконно отримав понад 1,2 тисячі гектарів землі, у такий спосіб вкравши у громади 74 мільйони гривень.
  • Також ДБР провело обшуки в компаніях, які пов'язують з мером Чернігова Владиславом Атрошенком. Посадовців підозрюють у махінацій під час проведення тендеру щодо доріг – вони могли умисно створювати неконкурентні умови. У результаті перемагала визначена компанія.
  • У Києві на хабарі у 2 тисячі доларів спіймали державного виконавця. Він вимагав у жінки ці гроші за невжиття заходів з реалізації вилученого автомобіля Range Rover Sport.

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