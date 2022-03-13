Поступает информация о десятках похищенных, – глава Запорожской ОВА

В Запорожье из-за циничных действий оккупантов ночью 13 марта ситуация была напряженной. В то же время местные власти получают информацию о десятках активистов, которых похитили россияне.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире 24 канала. Следует отметить, что в области также похитили мэра Мелитополя – Ивана Федорова и Днепрорудного – Евгения Матвеева.

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По словам Старуха, из-за похищения в области создают специальный Центр, который в сотрудничестве с Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой обобщит всю эту информацию.

У нас похищают активистов. Ольга Гайсумова вчера была похищена в Мелитополе. Нам поступают сигналы о десятках похищенных активистов по всей области,

– рассказал глава ОВА.

Глава Запорожской ОВА рассказал о ситуации в области: смотрите видео