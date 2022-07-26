Посыпалась стена: в Николаеве показали последствия "прилета" в одну из котельных города

Утром 26 июля россия снова обстреляла Николаев. Появились фото последствий попадания в котельную города.

Часть котельной потерпела разрушения, посыпалась стена. Соответствующие фото опубликовал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Одна из котельных в Николаеве повреждена

Сегодня во время обстрела повредилась одна из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания,

– говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" оценивает нанесенный ущерб. Подготовка к отопительному сезону продолжается.



Здание частично разрушено / Фото с телеграма Александра Сенкевича

Обстрел Николаева и области

оккупанты били по Николаевской области авиацией. Глава местной ОВА Виталий Ким рассказал, что в Николаеве произошло попадание боеприпасов и их обломков в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

Кроме того, россияне пытались поразить портовую инфраструктуру Николаева. К счастью, пострадавших в результате атаки предварительно нет.

В Николаевском районе под огнем оказался объект инфраструктуры. А в Баштанском – оккупанты обстреляли район села Червоная Долина.

Обратите внимание, что ночью и под утро 26 июля оккупанты нанесли массированные удары по Украине. Они также обстреляли Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

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