Когда закончатся сильные морозы и вырастет температура в Украине: синоптик назвал сроки

Долгожданное потепление уже скоро будет в Украине. Температура воздуха вырастет на несколько градусов, местами стоит ждать плюсовых значений.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. По его словам, господство морозного циклона на территории Украины вскоре завершается.

Смотрите также Первыми промерзнут панельки: за сколько времени ваш дом остынет без тепла

Когда прекратятся морозы и будет потепление?

По данным синоптика, уже в период с 22 по 25 января на территорию Украины будут поступать атлантические воздушные массы, которые принесут незначительные осадки в виде снега, колебания температуры и атмосферного давления.

В частности, согласно обнародованной информации, температурный фон повысится в среднем на 5 – 7 градусов. В то же время Виталий Постригань предупреждает, что на дорогах еще будет образовываться гололедица.

По его словам, до конца недели температура воздуха в ночные часы, как ожидается будет колебаться в пределах от 5 до 10 градусов мороза, в течение дня столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов мороза.

Но, по предварительным расчетам, в начале новой рабочей недели активизируется циклоническая деятельность над Средиземным морем. Это обусловит другую погоду. Впрочем, детали по этому поводу синоптики укажут позже.

К концу января продолжительность светового дня увеличится по сравнению с пасмурным декабрем на час, будет еще светлее! Еще не перезимовали, но аномально холодный и длительный морозный период пройден,

– резюмировал он.

Что прогнозировали ранее?