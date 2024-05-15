Заморозки отступят: синоптик назвал дату потепления

Синоптики прогнозировали, что на этой неделе погода в Украине будет холодной и неустойчивой. В части областей снова ударят заморозки.

Впрочем, минусы на долго уже не задержатся. Так, Игорь Кибальчич спрогнозировал, когда наконец потеплеет.

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Синоптик писал, что на этой неделе в результате устойчивой атмосферной циркуляции с севера, на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух из арктических регионов Европы. Кроме того, развитие высотного циклона над Левобережьем будет способствовать уплотнению облачного покрова и выпадению дождей различной интенсивности.

Кибальчич прогнозировал, что заморозки ночью наиболее вероятны в северных и западных областях. Также отмечал, что средняя суточная температура в течение недели окажется ниже нормы на 5 – 10 градусов.

Постепенное повышение температурного фона и стабилизация погодных условий ожидается только с 17 мая,

– отметил эксперт.

Так, по прогнозу синоптика, ночью пятницы уже 3 – 8 градусов тепла. Днем в Украине до 16 – 21 градуса.

В субботу, 18 мая, ночью 5 – 10 градусов тепла, а днем до +21. Только на Западе несколько прохладнее, в частности, местами 12 – 17 градусов.

В воскресенье, 19 мая, ночью уже до +12 градусов. Днем до 18 – 23 градусов.

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