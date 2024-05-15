Заморозки отступят: синоптик назвал дату потепления
Источник:Meteoprog
Синоптики прогнозировали, что на этой неделе погода в Украине будет холодной и неустойчивой. В части областей снова ударят заморозки.
Впрочем, минусы на долго уже не задержатся. Так, Игорь Кибальчич спрогнозировал, когда наконец потеплеет.
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Когда ждать потепления в мае
Синоптик писал, что на этой неделе в результате устойчивой атмосферной циркуляции с севера, на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух из арктических регионов Европы. Кроме того, развитие высотного циклона над Левобережьем будет способствовать уплотнению облачного покрова и выпадению дождей различной интенсивности.
Кибальчич прогнозировал, что заморозки ночью наиболее вероятны в северных и западных областях. Также отмечал, что средняя суточная температура в течение недели окажется ниже нормы на 5 – 10 градусов.
Постепенное повышение температурного фона и стабилизация погодных условий ожидается только с 17 мая,
– отметил эксперт.
Так, по прогнозу синоптика, ночью пятницы уже 3 – 8 градусов тепла. Днем в Украине до 16 – 21 градуса.
В субботу, 18 мая, ночью 5 – 10 градусов тепла, а днем до +21. Только на Западе несколько прохладнее, в частности, местами 12 – 17 градусов.
В воскресенье, 19 мая, ночью уже до +12 градусов. Днем до 18 – 23 градусов.
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Ждать ли в мае сильной жары
- В конце апреля в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух отметила, что согласно расчетам численных моделей прогноза погоды, такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны.
- В то же время эксперт добавила, по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит +25 градусов, особенно на Юге.
- Кстати, максимальная температура воздуха в апреле достигала +25 и даже, в отдельных районах, +29 градусов тепла. Она была на 10 – 15 градусов выше климатической нормы.
- "Обычно такая температура характерна для летних месяцев. Обусловлена она была мощным выносом субтропического воздуха, который принес к нам не только летнее тепло, но и пыль из Сахары", – отметила Вера Балабух.