Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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Какую погоду прогнозируют синоптики?

В ближайшие дни погоду в большинстве регионов будет определять область пониженного давления, связанная с циклоном, центр которого расположен к северу от Украины. Только атмосферное давление будет подвергаться незначительным колебаниям.

Синоптики отмечают, что с западными и северо-западными потоками в Украину будет поступать влажная и прохладная воздушная масса. Именно она будет обусловливать дождливую погоду и сдерживать повышение температуры.

Во вторник, 17 июня, в ночное время кратковременные дожди прогнозируются исключительно в южных и центральных областях. В дневные часы осадки в сопровождении грозы, по данным специалистов, местами возможны по всей территории Украины.

В среду, 18 июня, ночью дожди будут на востоке, а днем они охватят большинство областей, кроме южных и юго-восточных регионов. В целом больше всего осадков в ближайшие дни может выпасть на западе, севере и востоке.

Температура воздуха на юге ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днем прогнозируют от 23 до 29 градусов. В других регионах ночные показатели будут колебаться в пределах 8-14 градусов, а дневные — от 17 до 25 градусов тепла.

Наиболее прохладно в ближайшие ночи будет в Карпатах и западных областях. Но в дальнейшем температура будет постепенно повышаться как в ночные, так и в дневные часы. Самая теплая погода ожидается на востоке и юго-востоке.

Укргидрометцентр добавляет, что в ближайшее время ветер будет преобладать западного и северо-западного направлений и будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, принося более прохладный и влажный воздух.

На что обратить внимание?

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщал, что в течение ближайшей недели на территории Украины ожидается преимущественно нестабильная погода с кратковременными дождями и колебаниями температуры воздуха.

Виталий Постригань, в свою очередь, сообщал, что прохладная и нестабильная погода на территории Украины сохранится как минимум до середины недели. Местами это принесет грозы и дожди. Позже возможно некоторое улучшение условий.