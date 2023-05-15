Приближаемся к летней жаре: сколько градусов будет в Украине в ближайшие дни

На этой неделе в Украине ожидается теплая и в основном солнечная погода. В то же время в определенные дни будут дожди и грозы.

Какую погоду ждать в ближайшие дни, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Об этом пишет 24 Канал.

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По всей Украине постепенно пригреет

По словам синоптика, из-за постепенной установки воздушных потоков с востока и юго-востока, а также в результате трансформации воздушной массы, в Украине наметилась тенденция интенсивного потепления.

Ежедневно среднесуточная температура приближается к летним показателям: заметно потеплели ночи, а днем столбики термометров уверенно превышают +20 градусов,

– отметил Кибальчич.

Также он добавил, что до конца второй декады мая потепление продолжится. Впрочем, на Западе циклоническая деятельность и атмосферные фронты станут причиной кратковременных дождей и гроз, а температурный фон окажется несколько ниже по сравнению с остальной территорией нашего государства.

Поскольку во многих областях Украины уже длительное время не было существенных осадков, а средняя температура повышается, увеличился риск пожарной опасности в лесных и лесостепных районах. Он уже достиг 5 – максимального класса. Поэтому следует быть внимательнее при обращении с огнем, а также ни в одном не разводить костер там, где запрещен.

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Дожди, грозы и даже град: подробный прогноз на неделю

Синоптик прогнозирует, что в понедельник,, на Западе пройдут небольшие, кое-где умеренные дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков. Также местами в западных областях порывы ветра могут достигать 15 – 17 метров в секунду. Ночью +5...+10, днем +21...+26, на крайнем Западе лишь +13...+18 градусов.небольшие дожди, местами с грозой, ожидаются в западных, северных и Харьковской областях. Ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26. По прогнозу синоптика, в среду,, благодаря воздействию антициклона с северо-востока будет преимущественно без осадков. Опять же, в западных областях атмосферный фронт с юга повлечет за собой умеренные, а иногда и значительные дожди. Местами дажеТемпература воздуха ночью будет колебаться в пределах +10…+15 градусов, днем +22…+27, на Западе +19…+24.в западных областях сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. В других регионах осадки не ожидаются. Ночью будет +10…+15, днем +22…+27. В пятницу,, небольшие кратковременные дожди пройдут в западных и местных северных областях, на остальной территории страны без существенных осадков. Ночью +11...+16, днем +22...+27. На выходные,, иногда в Украине также возможны небольшие дожди. Воздух прогреется +10…+16 градусов ночью, а днем даже до +22…28.

Так что самая высокая температура, которая ожидается в Украине на этой неделе, – +16 градусов ночью и +28 днем.