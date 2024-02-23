В Украину уже идет потепление: когда и в каких областях будет +15

Уже в ближайшие дни в Украине потеплеет. Так, в части областей столбики термометров достигнут +15 градусов.

Когда ждать повышения температуры, где будет теплее всего в ближайшее время, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Потепление в Украине

В течение пятницы – воскресенья в Украине будет преимущественно без осадков. Впрочем, на Закарпатье пройдут дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.

Прогноз погоды на 23 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Ветер будет южного, юго-восточного направления, 7 – 12 метров в секунду. Однако, 23 февраля в Карпатах, днем местами в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура на Востоке и Северо-Востоке страны ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем 2 – 8 тепла. На остальной территории ночью 0 – 6 тепла, днем 6 – 12. В выходные на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму до +15 градусов,

– отметили синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 25 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Когда будет метеорологическая весна