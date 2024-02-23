В Украину уже идет потепление: когда и в каких областях будет +15
Источник:Укргидрометцентр
Уже в ближайшие дни в Украине потеплеет. Так, в части областей столбики термометров достигнут +15 градусов.
Когда ждать повышения температуры, где будет теплее всего в ближайшее время, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Потепление в Украине
В течение пятницы – воскресенья в Украине будет преимущественно без осадков. Впрочем, на Закарпатье пройдут дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.
Ветер будет южного, юго-восточного направления, 7 – 12 метров в секунду. Однако, 23 февраля в Карпатах, днем местами в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура на Востоке и Северо-Востоке страны ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем 2 – 8 тепла. На остальной территории ночью 0 – 6 тепла, днем 6 – 12. В выходные на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму до +15 градусов,
– отметили синоптики.
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Когда будет метеорологическая весна
- На этот вопрос накануне ответила синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, агрометеорологи говорят, что уже начался период предвесенней весны.
- Эксперт добавила, что наступление метеорологической весны синоптики пока не фиксируют. Объяснила, что для этого средняя суточная температура должна превышать 0 градусов в течение нескольких суток подряд на конкретной метеостанции.
- "Но, как говорят наши агрометеорологи, уже начался предвесенний период – так они его описывают", – отметила Птуха.
- Заметим, ранее климатолог Вера Балабух прогнозировала, что средняя за сезон температура будет несколько выше климатической нормы. Впрочем, арктические вторжения вероятны. Поэтому возможны, как и заморозки, так и снег.