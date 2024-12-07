Потепление в Украине: где пригреет до +16 градусов и как долго еще будет тепло в декабре

В ближайшие дни снова будет повышение температуры воздуха. Морозы не ожидаются даже ночью. Более того, днем местами до +16 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Потепление в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в течение суток 7 декабря в Украине будет от -3 до +2 градусов. Однако на Юге ночью 0 – +5 градусов, а днем +4 – +11.

В последующие двое суток температура ночью и днем в Украине 0 – +5 градусов. На Юге теплее, – днем +6 – +11, а в Крыму даже до +16 градусов,

– рассказала Диана Кривобок.

Синоптик объяснила, такую температуру обеспечивает воздух с юго-востока, который поступает на территорию нашего государства.

Прогноз погоды на 7 – 9 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, сильного похолодания как минимум до 11 декабря в Украине, вероятно, еще не будет.

Прохладнее всего на Западе. Ночью на Прикарпатье температура воздуха может достигать -1 – -3 градусов. Между тем на Севере, Юге, Востоке и в центральной части Украины – хоть и небольшие, но "плюсы".

Ориентировочный прогноз погоды на 11 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

